Хэмилтон: болид Ферстаппена — самая быстрая машина, которую я когда-либо видел
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«Думаю, это самая быстрая машина, которую я когда-либо видел. Не знаю, почему и как, но он проехал мимо меня с серьёзной скоростью. Я даже не удосужился заблокировать его, потому что у него была очень большая скорость», — цитирует Хэмилтона The Race.
Пилот Red Bull Серхио Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии — втором этапе чемпионата «Формулы-1».
Второе место занял его партнёр по команде Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал Джордж Расселл из Mercedes.
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за технических проблем.