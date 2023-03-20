Хэмилтон: болид Ферстаппена — самая быстрая машина, которую я когда-либо видел

Семикратный чемпион «Формулы-1», гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о болиде пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

«Думаю, это самая быстрая машина, которую я когда-либо видел. Не знаю, почему и как, но он проехал мимо меня с серьёзной скоростью. Я даже не удосужился заблокировать его, потому что у него была очень большая скорость», — цитирует Хэмилтона The Race.

Пилот Red Bull Серхио Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии — втором этапе чемпионата «Формулы-1».

Второе место занял его партнёр по команде Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал Джордж Расселл из Mercedes.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за технических проблем.