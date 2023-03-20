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Кобелев: лидеры атаки «Зенита» в матче с ЦСКА выглядели невзрачно

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА играл по привычной схеме в пять защитников, поэтому ничего нового не было. Разница только в количестве нападающих — их было два. Во всём остальном всё было предельно ясно: надёжная оборона, подачи с фланга на высоких нападающих. Ничего нового. Просто «Зенит» вышел немного расслабленным, играли как-то флегматично, на мой взгляд. У армейцев было больше желания, особенно в первом тайме. Лидеры атаки сегодня выглядели невзрачно — как Малком, так и Клаудиньо. Поэтому и много моментов не использовали, оживились только после пропущенного гола, но додавить не получилось. Акинфеев не позволил этого сделать. А во втором случае спасла штанга», — сказал Кобелев в интервью RT.

Ранее Гришин заявил, что Чалов, Акинфеев и Роша внесли особый вклад в победу над «Зенитом».

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