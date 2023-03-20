Гришин считает, что Чалов, Акинфеев и Роша внесли особый вклад в победу над «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, какой игрок армейской команды ему большего всего понравился в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Однозначно мне понравился Чалов, он сегодня хорошо передвигался, отлично выбирал позицию и принёс команде победу. Акинфеев сегодня провёл сухой матч и выручил во всех опасных моментах. Очень понравилась игра Роши, всё-таки он очень хороший защитник для нашего чемпионата. Он отлично снимает весь верх, неплохо играет в обороне и очень опасен на стандартах», — заявил RT Гришин.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что «Зенит» слишком осторожно шёл в атаку в матче с ЦСКА.