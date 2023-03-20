Газзаев: «Зенит» слишком осторожно шёл в атаку в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер столичного ЦСКА оценил игру петербургского «Зенита» с армейской командой в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

«Такой низкий темп был выбран «Зенитом», потому что команда, на мой взгляд, была нацелена на результат. Поэтому так осторожно шли в атаку и создали всего пару опасных моментов, но там блестяще сыграл Акинфеев. По игре было заметно, что одна из целей была не проиграть. А ЦСКА вышел играть на победу. Это было видно во всех игровых аспектах. И на мой взгляд, команда полностью выполнила тренерскую установку на этот матч», — заявил Газзаев RT.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейский клуб одержал победу не во всех аспектах в игре с «Зенитом».