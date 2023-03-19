Гришин: ЦСКА одержал победу не во всех аспектах в игре с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру армейской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Нельзя сказать, что Федотов сегодня. Игра была абсолютно равная, на встречных курсах. Армейцы забили гол, «Зениту» немного не повезло. Вратари сегодня сработали на отлично, что Акинфеев, что Кержаков. В случае с голом большую роль сыграл рикошет от своего же защитника. Так что футбол иногда бывает такой, что кто не пропускает, тот и выигрывает. Сегодня это получилось у ЦСКА», — заявил Гришин RT.

При этом он подчеркнул, что у обеих команд хорошо выстроенная игра.

«Здесь работают два сильнейших тренера России – Федотов и Семак. И мне приятно, что мы смогли победить такой большой клуб, как «Зенит». Питерцев уже можно поздравить с чемпионством и спокойно бороться за 2 и 3 строчки. Единственная проблема на сегодня, это что не было болельщиков на матче с такой афишей. Это безобразие. Если бы пришли армейские болельщики и приехали бы зенитовцы, то наверняка мы бы увидели полный стадион. На таких матчах не должно быть свободных мест. Поэтому отсутствие болельщиков подпортило эту игру. Это как ложка дёгтя в бочку мёда», — заключил Гришин.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Победный мяч забил забил Фёдор Чалов.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что игроки армейской команды не оставили никаких шансов «Зениту».