Узнать больше

Газзаев — о победе над «Зенитом»: игроки ЦСКА не оставили шансов сопернику

Короткая ссылка
Бывший главный тренер столичного ЦСКА прокомментировал победу армейской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«...ЦСКА был сегодня намного лучше «Зенита», команда старалась играть в более агрессивный футбол. И с точки зрения тактики, и с точки зрения командной дисциплины, также создали больше моментов, чем соперник. Красно-синие сегодня были быстрее, активнее. Я заметил огромное желание в глазах. Играли с лидером достаточно строго. Против питерцев всегда сложно, учитывая уровень игроков, тот же Малком, который сегодня был очень активен. Но несмотря на это, ЦСКА не оставил зенитовцам шансов. Поэтому в целом это закономерный результат, и можно с уверенностью сказать, что армейцы сегодня победили заслуженно», — заявил Газзаев RT.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года взял верх над «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить