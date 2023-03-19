Газзаев — о победе над «Зенитом»: игроки ЦСКА не оставили шансов сопернику

Бывший главный тренер столичного ЦСКА прокомментировал победу армейской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«...ЦСКА был сегодня намного лучше «Зенита», команда старалась играть в более агрессивный футбол. И с точки зрения тактики, и с точки зрения командной дисциплины, также создали больше моментов, чем соперник. Красно-синие сегодня были быстрее, активнее. Я заметил огромное желание в глазах. Играли с лидером достаточно строго. Против питерцев всегда сложно, учитывая уровень игроков, тот же Малком, который сегодня был очень активен. Но несмотря на это, ЦСКА не оставил зенитовцам шансов. Поэтому в целом это закономерный результат, и можно с уверенностью сказать, что армейцы сегодня победили заслуженно», — заявил Газзаев RT.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Победный мяч забил Фёдор Чалов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года взял верх над «Зенитом».