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Семак считает, что ЦСКА победил «Зенит» за счёт везения

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«ЦСКА быстрее приспособился к полю, играл просто. Во втором тайме играли гораздо надёжнее. Были ближе к тому, чтобы забить. Но повезло во втором тайме не нам. Мы правильно отреагировали на пропущенный мяч, пытались отыграться. Моменты создали даже на таком поле, но самого главного, забитого мяча, не хватило», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года взял верх над «Зенитом».

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