Кузяев считает, что у «Зенита» есть серьёзные конкуренты в борьбе за чемпионство 

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал главных конкурентов в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Спартак» и «Ростов» — это наши прямые конкуренты. Мы с полной серьёзностью относимся к «Спартаку». Я, правда, считаю, что у нас есть конкуренты. Впереди десять матчей, у нас ещё будет тяжёлый выезд в Москву против «Локо», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

Хавбек «Зенита» не чувствует, что вся страна болеет против команды из Санкт-Петербурга.

«Мы привыкли работать в таком режиме. Просто будем продолжать работать. У меня нет ощущения, что «Зенит» — самая ненавистная команда в стране», — заключил Кузяев.

«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года взял верх над «Зенитом».