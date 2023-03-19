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Янчук: Алькарас отличается от предыдущих соперников Медведева

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева в финальном матче представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Индиан-Уэллсе (США).
Янчук: Алькарас отличается от предыдущих соперников Медведева
  • Gettyimages.ru

«С Алькарасом будет очень тяжело. Он играет острее и быстрее предыдущих соперников Медведева. Даниил может ему предоставить хорошие контратаки и надёжность во всех ударах», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, теннисист из России умеет собраться в нужный момент.

«Если что-то по ходу матча у него не получается. Он не раз показал это на этом турнире», — заключил Янчук.

Медведев и Алькарас встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе 20 марта. Игра начнётся в 02:00 мск.

Россиянин в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире.

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