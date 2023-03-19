Узнать больше

Окулов вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ

Короткая ссылка
Нападающий клуба ЦСКА Константин Окулов отдал две голевые передачи в матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом».
Окулов вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ
  • Gettyimages.ru

Теперь на счету россиянина 283 (107 + 176) очка. Он вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ, опередив Александра Радулова (282).

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

ЦСКА ведёт в серии (2-0). Третья игра полуфинала Западной конференции пройдёт в Ярославле 21 марта.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить