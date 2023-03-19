Окулов вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ

Нападающий клуба ЦСКА Константин Окулов отдал две голевые передачи в матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом».

Теперь на счету россиянина 283 (107 + 176) очка. Он вышел на первое место в списке самых результативных игроков ЦСКА в истории КХЛ, опередив Александра Радулова (282).

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

ЦСКА ведёт в серии (2-0). Третья игра полуфинала Западной конференции пройдёт в Ярославле 21 марта.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ.