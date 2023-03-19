Мендес — о матче с «Зенитом»: все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву
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«Будет очень привлекательный матч со всех точек зрения. Мы должны сохранить тот момент, что мы очень сильная команда у себя дома. И все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву», — цитирует Мендеса «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что «Зенит» является серьёзным соперником.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 19 марта. Начало — в 19:30 мск.
Армейский клуб с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 48 очками лидирует в чемпионате России.
Ранее Магнуссон выразил надежду, что ЦСКА обыграет «Зенит».