Мендес — о матче с «Зенитом»: все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от матча с участием армейского клуба и «Зенита» в рамках 20-го тура чемпионата России.

«Будет очень привлекательный матч со всех точек зрения. Мы должны сохранить тот момент, что мы очень сильная команда у себя дома. И все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву», — цитирует Мендеса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Зенит» является серьёзным соперником.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 19 марта. Начало — в 19:30 мск.

Армейский клуб с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 48 очками лидирует в чемпионате России.

Ранее Магнуссон выразил надежду, что ЦСКА обыграет «Зенит».