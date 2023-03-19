Узнать больше

Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне

Короткая ссылка
Сборная Швеции по лыжным гонкам выиграла смешанную эстафету на 13-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне
  • Gettyimages.ru

В составе шведской команды выступили Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг (45.11,5).

Вторыми стали представители Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво (+4.6). Замкнули тройку представители Германии Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль (+6.4).

Ранее сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить