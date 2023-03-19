Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне
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В составе шведской команды выступили Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг (45.11,5).
Вторыми стали представители Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво (+4.6). Замкнули тройку представители Германии Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль (+6.4).
Ранее сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии.