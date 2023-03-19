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Результативная передача Романова помогла «Айлендерс» победить «Сан-Хосе» в НХЛ

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«Айлендерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Результативная передача Романова помогла «Айлендерс» победить «Сан-Хосе» в НХЛ
  • AP

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе «Айлендерс» отличились Жан Пажо, Кайл Палмьери, Райан Пулок и Зак Паризе.

Александр Романов отметился результативной передачей.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков.

У «Шаркс» шайбу забросил Кевин Лабанк.

«Айлендерс» с 80 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 52 очками — на последней строчке Западной конференции.

Ранее сообщалось, что защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:3).

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