Гол Ибрагимовича на спас «Милан» от поражения в матче Серии А с «Удинезе»
Игра на стадионе «Дачия Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андреа Соттиля.
В составе победителей мячи забили Роберто Перейра (девятая минута), Бету (45 + 5), Кингсли Эхизибуэ (70-я). У проигравших отличился Златан Ибрагимович (45 + 3, пенальти).
«Милан» с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (38) располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А.