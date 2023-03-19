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Гол Ибрагимовича на спас «Милан» от поражения в матче Серии А с «Удинезе»

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«Милан» в гостях потерпел поражение от «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Дачия Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Андреа Соттиля.

В составе победителей мячи забили Роберто Перейра (девятая минута), Бету (45 + 5), Кингсли Эхизибуэ (70-я). У проигравших отличился Златан Ибрагимович (45 + 3, пенальти).

«Милан» с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (38) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А.

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