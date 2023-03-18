Галактионов: очень тяжёлая и эмоциональная победа, которая формирует характер

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Очень тяжёлая, эмоциональная победа, которая формирует характер. Мы продолжаем победную серию в РПЛ, несмотря на поражение в Кубке. Это победа нам многого стоила. Самое главное верить и биться до конца», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».