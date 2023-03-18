Узнать больше

Галактионов: очень тяжёлая и эмоциональная победа, которая формирует характер

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.
Галактионов: очень тяжёлая и эмоциональная победа, которая формирует характер
  • © Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Очень тяжёлая, эмоциональная победа, которая формирует характер. Мы продолжаем победную серию в РПЛ, несмотря на поражение в Кубке. Это победа нам многого стоила. Самое главное верить и биться до конца», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, «Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить