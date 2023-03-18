Ивич — о причинах поражения от «Локомотива»: некоторые вещи должны оставаться в раздевалке

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал результат матча чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Мы не понимаем, почему отменили пенальти. Он на самом деле был. Почему не получилось во втором тайме, я знаю, но это не для прессы. Об этом я не хочу говорить. Я фанатов уважаю, но определённые вещи должны оставаться в раздевалке», — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39-я).

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я минута) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».