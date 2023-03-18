Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Пилот Red Bull Серхио Перес одержал победу в квалификации второго этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Мексиканский автогонщик проехал лучший круг за 1 минуту 28,265 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (отставание 0,155 секунды). Третье — испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (+0,465).

Однако Леклер будет стартовать с 12-й позиции в гонке, так как он получил штраф из-за замены блока управляющей электроники.

Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 19 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем.