Тарасова поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ
- РИА Новости
«Хорошие впечатления. Думаю, что и зрителям, и нам, профессионалам, всё очень понравилось. Очень хорошо, что наши спортсмены развиваются и делают не только программы, но и делают вот такие концертные номера», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).
Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.