Тарасова поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«Хорошие впечатления. Думаю, что и зрителям, и нам, профессионалам, всё очень понравилось. Очень хорошо, что наши спортсмены развиваются и делают не только программы, но и делают вот такие концертные номера», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.