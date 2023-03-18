Щербакова высказалась о третьем месте на турнире шоу-программ
- РИА Новости
«Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас всех. Спасибо всем фигуристам. Это огромная честь для меня. Приз — приятное завершение дня. Отличные впечатления!» — цитирует Щербакову «Спорт-Экспресс».
Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).
Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.