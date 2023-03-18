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Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

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Представители нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду опровергли информацию о том, что игрок посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».
Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

«Любые предположения, что Роналду должен принимать участие в уик-энде гонки в Саудовской Аравии в рамках контракта с клубом «Аль-Наср» являются безосновательными и ложными», — цитирует представителей игрока Formula1News.

Гонка в рамках Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 19 марта на трассе Jeddah Corniche Circuit в Джидде.

18 марта двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Саудовской Аравии вслед за первой.

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