Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Представители нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду опровергли информацию о том, что игрок посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».

«Любые предположения, что Роналду должен принимать участие в уик-энде гонки в Саудовской Аравии в рамках контракта с клубом «Аль-Наср» являются безосновательными и ложными», — цитирует представителей игрока Formula1News.

Гонка в рамках Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 19 марта на трассе Jeddah Corniche Circuit в Джидде.

18 марта двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Саудовской Аравии вслед за первой.