Роналду не посетит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
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«Любые предположения, что Роналду должен принимать участие в уик-энде гонки в Саудовской Аравии в рамках контракта с клубом «Аль-Наср» являются безосновательными и ложными», — цитирует представителей игрока Formula1News.
Гонка в рамках Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 19 марта на трассе Jeddah Corniche Circuit в Джидде.
18 марта двукратный чемпион «Формулы-1», гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Саудовской Аравии вслед за первой.