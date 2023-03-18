Ягудин рассказал, почему надолго запомнит 43-й день рождения

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что надолго запомнит 43-й день рождения из-за количества волнительных событий.

«В 30 лет меня на несколько дней рубануло, на несколько дней непонятные ощущения. В 35 уже на недельку. В 40 три недели я ходил и не понимал — всё вроде хорошо, но что-то не то. Думал, что следующий бум в большем объёме в 45 произойдёт. В 43 думал, что пройдет и всё. Но так получилось, что сегодняшний день я запомню надолго», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Фигурист примет участие в турнире шоу-программ. Состязания пройдут 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт». Участвовать Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала детали постановки для турнира шоу-программ.