Бушманов считает, что «Спартак» допускает много ошибок в обороне из-за дисбаланса в команде

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга» в матче 20-го тура чемпионата России.

«На мой взгляд, «Спартак» допускает много ошибок в обороне из-за общего дисбаланса в команде. Всё-таки не стоит всю ответственность перекладывать только на защиту, потому что в обороне принимают участие все. Сегодня это было заметно больше всего, потому что было много недосказанности между игроками, из-за чего допустили кучу ошибок. Это видно при первом голе, когда Зиньковский отдал мяч чужому. «Спартаку» нужно поработать над тем, чтобы сбалансировать игру, чтобы не допускать таких ошибок. Без Джикии это будет ещё сложнее. В атаке серьёзных проблем я не вижу, даже сегодня были 100%-ные моменты. Но подкачала реализация, и показалось, что «Спартак», откровенно говоря, был перевозбуждён», — заявил Бушманов RT.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком» в матче РПЛ.