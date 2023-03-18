Личка прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком» в матче РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды в матче 20-го тура чемпионата России над «Спартаком».

«Была открытая игра. У футболистов «Спартака» очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было восемь–девять человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники «Спартака» так бежали назад в этом сезоне», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв на 17-й минуте и Дмитрий Воробьёв на 23-й.

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья признан лучшим игроком матча.

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом».