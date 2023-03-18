Вяльбе: Устюгов ещё с лета говорил, что готовится именно к чемпионату России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в спринте на чемпионате России.

«У ребят была красивая борьба. Устюгов готовился. Он ещё с лета говорил, что готовится именно к чемпионату страны, хочет выиграть. Доказал, что всё не зря. Всё вышло замечательно. Все лыжники старались и боролись. Никто не халявил», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Спортсмен пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.

Второй результат показал Александр Терентьев с отставанием 3,47 секунды. Третий — Александр Большунов (+4,56).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.