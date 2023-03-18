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Лыжник Ретивых объяснил неудачу в полуфинале чемпионата России

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Двукратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых рассказал о перенесённой болезни перед чемпионатом России.
Лыжник Ретивых объяснил неудачу в полуфинале чемпионата России
  • Gettyimages.ru

«Я бы не сказал, что круг трудный здесь. Просто погодные условия очень тяжёлые. Ещё четыре дня назад я лежал с температурой. Не побоялся выйти и побороться», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».

По его словам, он понимал, что ему будет сложно на что-то рассчитывать. Спортсмен также отметил, что будет готовиться к следующим стартам. 

В полуфинале Ретивых уступил занявшему первое место Алексею Червоткину +18 секунд.

Победителем спринта в финале стал Сергей Устюгов, который пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды. 

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.

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