Лыжник Ретивых объяснил неудачу в полуфинале чемпионата России
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«Я бы не сказал, что круг трудный здесь. Просто погодные условия очень тяжёлые. Ещё четыре дня назад я лежал с температурой. Не побоялся выйти и побороться», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».
По его словам, он понимал, что ему будет сложно на что-то рассчитывать. Спортсмен также отметил, что будет готовиться к следующим стартам.
В полуфинале Ретивых уступил занявшему первое место Алексею Червоткину +18 секунд.
Победителем спринта в финале стал Сергей Устюгов, который пришёл к финишу за 4 минуты 4,24 секунды.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился эмоциями от победы в спринте на чемпионате России.