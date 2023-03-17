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Клебо выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на этапе Кубка мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Клебо выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на этапе Кубка мира
  • Gettyimages.ru

Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 55,3 секунды.

Вторым к финишу пришёл его соотечественник Мартин Ниенге (+10,7 секунды), третий — Харальд Амундсен (+20,7).

Ранее Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Норвегии.

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