Клебо выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на этапе Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
- Gettyimages.ru
Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 55,3 секунды.
Вторым к финишу пришёл его соотечественник Мартин Ниенге (+10,7 секунды), третий — Харальд Амундсен (+20,7).
Ранее Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Норвегии.
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