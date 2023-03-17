Клебо выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

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