38-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи отборочного этапа Евро-2024
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Португальцы дома сыграют с командой Лихтенштейна 23 марта и на выезде встретятся со сборной Люксембурга 26 марта, сообщается в Twitter национальной команды.
По информации СМИ, Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В составе сборной Португалии футболист становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Ранее сообщалось, как Роналду прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии.