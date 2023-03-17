38-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи отборочного этапа Евро-2024

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на отборочные матчи Евро-2024.

Португальцы дома сыграют с командой Лихтенштейна 23 марта и на выезде встретятся со сборной Люксембурга 26 марта, сообщается в Twitter национальной команды.

По информации СМИ, Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В составе сборной Португалии футболист становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Ранее сообщалось, как Роналду прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии.