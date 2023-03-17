Узнать больше

38-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи отборочного этапа Евро-2024

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на отборочные матчи Евро-2024.
38-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи отборочного этапа Евро-2024
  • Gettyimages.ru

Португальцы дома сыграют с командой Лихтенштейна 23 марта и на выезде встретятся со сборной Люксембурга 26 марта, сообщается в Twitter национальной команды.

По информации СМИ, Роналду не планирует завершать выступление в сборной, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 

В составе сборной Португалии футболист становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Ранее сообщалось, как Роналду прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить