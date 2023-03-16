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Главный тренер «Уфы» дисквалифицирован на два матча Первой лиги

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Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков будет в ближайших матчах руководить своими подопечными с трибуны стадиона.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Халимбекова на две игры. Тренер отстранён за оскорбительное поведение, сообщает пресс-служба РФС.

Халимбеков получил красную карточку в гостевом матче 22-го тура Первой лиги с астраханской командой «Волгарь» (0:1).

«Уфа» с 21 очком занимает 15-е место в турнирной таблице. В ближайших двух играх команда примет ярославский «Шинник» и встретится на выезде с тульским «Арсеналом».

Ранее главный тренер «Уфы» заявил, что погода повлияла на результат матча с «Ахматом» в Кубке России.

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