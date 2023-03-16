Карпин — об эмоциональном поведении в матче с «Пари НН»: на игроков это не было направлено

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своей эмоциональной реакции на спорные моменты во время матча второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России с «Пари НН».

«На игроков вообще, по-моему, это не было направлено. Больше эмоции забирали другие люди», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его мнению, схема и игра «Пари НН» сильно поменялась с момента последней очной встречи команд в чемпионате.

«Пари НН» использовал схему в три центральных защитника, хотя до этого играли в четыре. Следовательно, наш прессинг должен был работать по-другому и в атаке иное расположение», — добавил Карпин.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Карпина. Единственный гол на 82-й минуте забил Роман Тугарев. «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.

Следующий соперник «Ростова» в Кубке России определится по итогам жеребьёвки 17 марта.

Ранее РФС объявил, что Василий Казарцев заменит отстранённого арбитра Анатолия Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.