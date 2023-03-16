Глушаков — о поражении от «Ростова»: ничего страшного не произошло

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о результате матча второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу с «Ростовом».

«Всегда обидно проигрывать. Идём дальше, ничего страшного не произошло. Будем биться в чемпионате, будем все силы вкладывать туда. Не думаем о том, какое место надо занять, не смотрим на это, играем. Есть задача выигрывать в каждом матче», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Чемпион России в составе московского «Спартака» также прокомментировал свою замену в перерыве.

«Это было запланировано. Четверых или пятерых должны были заменить, мы знали это ещё до игры. Мне хотелось остаться на второй тайм, спрашивал, но мне сказали: «У нас есть план», — пояснил Глушаков.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Единственный мяч на 82-й минуте забил Роман Тугарев.

Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.

Ранее РФС объявил, что Василий Казарцев заменит отстранённого арбитра Анатолия Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.