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Глушаков — о поражении от «Ростова»: ничего страшного не произошло

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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о результате матча второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу с «Ростовом».
Глушаков — о поражении от «Ростова»: ничего страшного не произошло
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Всегда обидно проигрывать. Идём дальше, ничего страшного не произошло. Будем биться в чемпионате, будем все силы вкладывать туда. Не думаем о том, какое место надо занять, не смотрим на это, играем. Есть задача выигрывать в каждом матче», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Чемпион России в составе московского «Спартака» также прокомментировал свою замену в перерыве.

«Это было запланировано. Четверых или пятерых должны были заменить, мы знали это ещё до игры. Мне хотелось остаться на второй тайм, спрашивал, но мне сказали: «У нас есть план», — пояснил Глушаков.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Единственный мяч на 82-й минуте забил Роман Тугарев. 

Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.

Ранее РФС объявил, что Василий Казарцев заменит отстранённого арбитра Анатолия Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.

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