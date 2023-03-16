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Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу с нижегородским «Пари НН».
Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«За счёт чего удалось победить? За счёт углового, стандарта. За счёт того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. Доволен именно игрой, как выходили и выходим из обороны», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, тренерский штаб «Ростова» держал в уме игру с «Химками» в чемпионате России.

«Зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть», — пояснил Карпин.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Карпина. Единственный гол на 82-й минуте забил Роман Тугарев. 

Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.

Ранее РФС объявил, что Василий Казарцев заменит отстранённого арбитра Анатолия Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.

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