Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«За счёт чего удалось победить? За счёт углового, стандарта. За счёт того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. Доволен именно игрой, как выходили и выходим из обороны», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, тренерский штаб «Ростова» держал в уме игру с «Химками» в чемпионате России.

«Зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть», — пояснил Карпин.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Карпина. Единственный гол на 82-й минуте забил Роман Тугарев.

Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.

Ранее РФС объявил, что Василий Казарцев заменит отстранённого арбитра Анатолия Жабченко на матче 20-го тура РПЛ.