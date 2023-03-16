Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН»
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«За счёт чего удалось победить? За счёт углового, стандарта. За счёт того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. Доволен именно игрой, как выходили и выходим из обороны», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
По его словам, тренерский штаб «Ростова» держал в уме игру с «Химками» в чемпионате России.
«Зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть», — пояснил Карпин.
Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Карпина. Единственный гол на 82-й минуте забил Роман Тугарев.
Таким образом, «Ростов» вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России.
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