Баньяк получил тяжёлую травму на тренировке и выбыл до конца сезона

Ито Толедо, представляющий интересы защитника «Пари Нижний Новгород» Франка Баньяка, сообщил о травме своего клиента.

«Баньяк порвал мениск на тренировке на прошлой неделе и повредил бедренную кость левого колена. В совокупности он выбыл на четыре месяца», — цитирует агента Sport24.

В зимнее трансферное окно игрок перешёл в клуб РПЛ на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Права на футболиста принадлежат казахстанскому «Кайрату».

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России.