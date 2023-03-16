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Баньяк получил тяжёлую травму на тренировке и выбыл до конца сезона

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Ито Толедо, представляющий интересы защитника «Пари Нижний Новгород» Франка Баньяка, сообщил о травме своего клиента.
Баньяк получил тяжёлую травму на тренировке и выбыл до конца сезона
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Баньяк порвал мениск на тренировке на прошлой неделе и повредил бедренную кость левого колена. В совокупности он выбыл на четыре месяца», — цитирует агента Sport24.

В зимнее трансферное окно игрок перешёл в клуб РПЛ на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Права на футболиста принадлежат казахстанскому «Кайрату».

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России.

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