«РБ Спорт»: Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игрок занимается оформлением и получением грузинского гражданства.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.