«РБ Спорт»: Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии
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Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, игрок занимается оформлением и получением грузинского гражданства.
Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.