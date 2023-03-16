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«РБ Спорт»: Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии.
«РБ Спорт»: Марадишвили намерен выступать за сборную Грузии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игрок занимается оформлением и получением грузинского гражданства.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.

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