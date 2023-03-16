«Оренбург» официально объявил о продлении контракта с Личкой
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Соглашение продлено ещё на один сезон.
«Ребята, за этот контракт надо сказать спасибо вам. Я как тренер никогда бы не состоялся без команды, результатов мы добиваемся вместе. Для меня большой плюс остаться и работать дальше с вами», — заявил Личка.
Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Предыдущий контракт действовал до конца июня 2023 года.
Под его руководством команда вышла в РПЛ из Первой лиги.
Ранее президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне.