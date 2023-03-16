«Оренбург» официально объявил о продлении контракта с Личкой

«Оренбург» объявил об активации опции продления контракта с чешским главным тренером Марцелом Личкой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Соглашение продлено ещё на один сезон.

«Ребята, за этот контракт надо сказать спасибо вам. Я как тренер никогда бы не состоялся без команды, результатов мы добиваемся вместе. Для меня большой плюс остаться и работать дальше с вами», — заявил Личка.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Предыдущий контракт действовал до конца июня 2023 года.

Под его руководством команда вышла в РПЛ из Первой лиги.

Ранее президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне.