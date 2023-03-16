Евгений Слюсаренко стал управляющим директором «Советского спорта»

Евгений Слюсаренко стал управляющим директором и главным редактором всех медиаресурсов «Советского спорта».

В новой должности он будет отвечать за развитие и повышение эффективности бизнеса, формирование стратегии развития бренда.

«Для меня это большая честь — возглавить проект, с которым я, по сути, связан всю жизнь. В школьные годы я был преданным подписчиком «Советского спорта», в качестве студента журфака МГУ проходил здесь практику, а позже сотрудничал с изданием во время множества крупнейших спортивных событий.

Рад, что теперь для меня это не только приятное воспоминание, но и возможность возродить легендарный бренд, сделать его популярным и влиятельным среди аудитории», — отметил Слюсаренко.

Слюсаренко занимал пост директора департамента информационного обеспечения «Газпром-Медиа» (включая руководство сайтами «Спортбокс» и «Матч ТВ») с осени 2021 года. До этого он более трёх с половиной лет возглавлял «Чемпионат».

Николай Ярёменко, возглавлявший издание в качестве главного редактора с 2017 года, покинет свой пост.