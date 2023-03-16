«Интернасьонал» обратится в ФИФА по поводу трансфера Алберто из «Зенита» в «Коринтианс»

Бразильский «Интернасьонал» обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу трансфера своего бывшего нападающего Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс».

По информации Globo Esporte, «Интернасьонал» не получил 10% от суммы, вырученной «Зенитом» за продажу игрока. Такая выплата была предусмотрена договором между клубами.

Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года.

10 января санкт-петербургский клуб обменял нападающего на защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса из «Коринтианс».

Алберто подписал полноценный контракт с бразильской командой, за которую выступал на правах аренды с 29 июня, а Ду Кейрос и Ренан пополнили состав сине-бело-голубых.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин пояснил, почему «Зенит» активно ищет новичков в первую очередь на бразильском рынке.