«Интернасьонал» обратится в ФИФА по поводу трансфера Алберто из «Зенита» в «Коринтианс»
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По информации Globo Esporte, «Интернасьонал» не получил 10% от суммы, вырученной «Зенитом» за продажу игрока. Такая выплата была предусмотрена договором между клубами.
Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года.
10 января санкт-петербургский клуб обменял нападающего на защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса из «Коринтианс».
Алберто подписал полноценный контракт с бразильской командой, за которую выступал на правах аренды с 29 июня, а Ду Кейрос и Ренан пополнили состав сине-бело-голубых.
Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин пояснил, почему «Зенит» активно ищет новичков в первую очередь на бразильском рынке.