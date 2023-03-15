Ромашина — о включении Ищенко в Зал славы: она — уникум синхронного плавания

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала новость о том, что пятикратная победительница Игр Наталья Ищенко была включена в Международный зал славы.

«Наташа — уникум в нашем виде спорта. Она приехала в Москву в 14 лет. По нынешним меркам это достаточно поздно. И в тандеме с тренерами Татьяной Евгеньевной Данченко, Татьяной Николаевной Покровской удалось добиться таких неимоверных результатов», — цитирует Ромашину «Матч ТВ».

Она призналась, что, когда услышала эту новость, была очень счастлива и рада за Ищенко.

«Мы прошли вместе долгий путь. Она талантливая и трудолюбивая спортсменка. Сколько было вложено сил в то, чтобы достичь таких результатов», — заключила Ромашина.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония состоится 30 сентября в США.

36-летняя Ищенко пять раз побеждала на Олимпийских играх. В её активе также 19 побед на чемпионатах мира и 12 золотых наград европейских первенств. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Ольга Брусникина заявила, что надеется на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.











