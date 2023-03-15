Зуев: Промес постоянно ищет для себя мотивацию в комментариях фанатов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев оценил игру хавбека столичной команды Квинси Промеса в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Промес сам для себя ищет мотивацию, читает комментарии болельщиков. Кто-то пишет: «Квинси не забил, он плохой игрок». Тот сразу: «Я выйду и докажу, что я хороший игрок», — сказал «Матч ТВ» Зуев.

Он подчеркнул, что такие моменты заряжают Квинси и помогают ему оставаться на высоком уровне.

Зуев выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год, однако большее количество времени проводил в «Спартаке-2» и в арендах. Промес вернулся в состав красно-белых в 2021 году, ранее он играл за команду с 2014 по 2018 год. Промес в сезоне-2022/23 забил 18 мячей за «Спартак», а также преодолел отметку в 100 голов за российский клуб, став первым легионером в истории красно-белых, которому покорилась данная отметка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче полуфинала Кубка России.