Олимпийская чемпионка Мельникова назвала своего любимого футболиста в «Спартаке»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, кто является её любимым футболистом московского «Спартака».

«Кто любимый футболист? Наверное, Квинси Промес. Он как раз и забил гол. И подарил заряд энергии всему стадиону», — цитирует Мельникову «Матч ТВ».

«Спартак» 14 марта в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Мельникова перед началом игры вышла на поле в красно-белом шарфе и нанесла символический удар по мячу.

Ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.

Ранее президент «Оренбурга» объяснил, почему матч со «Спартаком» в РПЛ станет важнейшим в сезоне.