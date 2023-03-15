Гвардиола: теперь у Холанда есть стимул побить рекорд Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у нападающего Эрлинга Холанда есть стимул побить рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

«Я знаю, что Холанд повторил рекорд Месси, конечно же, я помню! Невероятно, что он сделал это за 60 минут. Эрлин ещё молод — у него есть стимул побить рекорд Месси в будущем. Если бы он достиг этого в 22 года, ему было бы скучно в будущем», — цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ответная встреча с участием «Манчестер Сити» и «Лейпцига» состоялась на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 7:0. В составе «Ман Сити» пента-трик оформил Холанд, отличившись на 22-й, 24-й, 47-й (45 + 2), 54-й и 57-й минутах. Также мячи забили Илкай Гюндоган (49-я) и Кевин Де Брёйне (92-я, 90 + 2). Таким образом, «горожане» вышли в четвертьфинал.

До Холанда по пять мячей в матче забивали только Месси и Луис Адриано. Шесть мячей не забивал никто.

Ранее Гвардиола отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.