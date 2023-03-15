СЭ: Разин покинет пост главного тренера «Северстали»
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый клуб 49-летнего российского специалиста станет известен позднее.
Седьмая игра между ЦСКА и «Северсталью» завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.
У «Северстали» шайбы забросили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.
Во втором раунде ЦСКА сыграет с «Локомотивом».
Ранее нападающий ХК ЦСКА Максим Мамин высказал мнение, что четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» для армейского клуба будет легче, чем с «Северсталью».