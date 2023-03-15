СЭ: Разин покинет пост главного тренера «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин покинет свой пост.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый клуб 49-летнего российского специалиста станет известен позднее.

Седьмая игра между ЦСКА и «Северсталью» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.

У «Северстали» шайбы забросили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

Во втором раунде ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Ранее нападающий ХК ЦСКА Максим Мамин высказал мнение, что четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» для армейского клуба будет легче, чем с «Северсталью».