Узнать больше

СЭ: Разин покинет пост главного тренера «Северстали»

Короткая ссылка
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин покинет свой пост.
СЭ: Разин покинет пост главного тренера «Северстали»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый клуб 49-летнего российского специалиста станет известен позднее.

Седьмая игра между ЦСКА и «Северсталью» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.

У «Северстали» шайбы забросили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

Во втором раунде ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Ранее нападающий ХК ЦСКА Максим Мамин высказал мнение, что четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» для армейского клуба будет легче, чем с «Северсталью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить