Мамин: для ЦСКА серия плей-офф КХЛ с «Локомотивом» может быть легче, чем с «Северсталью»
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«Тяжёлая победа, но мы не сомневались в себе при счёте 0:2 по ходу матча. Следующая может быть легче, я на это надеюсь. Думаю, в матчах не будет много голов, придётся много поработать, но мы к этому готовы».
Седьмая игра между ЦСКА и «Северсталью» завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.
У «Северстали» шайбы забросили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.
Во втором раунде ЦСКА сыграет с «Локомотивом».
Ранее стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина.