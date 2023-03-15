Мамин: для ЦСКА серия плей-офф КХЛ с «Локомотивом» может быть легче, чем с «Северсталью»

Нападающий ХК ЦСКА Максим Мамин высказал мнение, что четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» для армейского клуба будет легче, чем с «Северсталью».

«Тяжёлая победа, но мы не сомневались в себе при счёте 0:2 по ходу матча. Следующая может быть легче, я на это надеюсь. Думаю, в матчах не будет много голов, придётся много поработать, но мы к этому готовы».

Седьмая игра между ЦСКА и «Северсталью» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Каменев, оформивший дубль, Владислав Провольнев и Максим Соркин.

У «Северстали» шайбы забросили Давид Думбадзе, Александр Петунин и Александр Суворов.

Во втором раунде ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Ранее стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина.