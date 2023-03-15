Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на игру между московскими ЦСКА и «Зенитом», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Карасёву будут судьи на линиях Алексей Лунёв и Роман Усачёв. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Сергей Иванов, его помощником станет Игорь Демешко.

На матче «Оренбург» — «Спартак» будет работать Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров.

«Урал» — «Динамо»: Алексей Амелин, ассистенты — Максим Ковалев, Алексей Воронцов.

«Уфа» — «Ахмат»: Павел Шадыханов, ассистенты — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.

«Факел» — «Сочи»: Артём Любимов, ассистенты — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков.

«Локомотив» — «Краснодар»: Кирилл Левников, ассистенты — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров.

«Химки» — «Ростов»: Владимир Москалёв, ассистенты — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко.

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Рафаэль Шафеев, ассистенты — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков.

«Пари НН» — «Торпедо»: Евгений Турбин, ассистенты — Арам Петросян, Хамид Талаев.

Ранее Карасёв высказался по поводу отстранения российских арбитров от международных турниров.