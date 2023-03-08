Судья Карасёв — об отстранении российских арбитров: это же политика

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему отстранения российских арбитров от международных турниров.

«Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карасёв высказал мнение, почему пустые трибуны мешают судьям работать.