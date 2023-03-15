Кабаргин и Нифонтова приняли участие в фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

Ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» в 11-й раз состоялся в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области.

Впервые в истории автоспортивной дисциплины была произведена официальная попытка установить рекорд по дрифту, согласно регламенту Российской автомобильной федерации. И спустя 40 лет на зачётную дистанцию вышел специально построенный рекордный электромобиль.

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» собрал восемь автомобилей и десять пилотов, среди которых были многократные рекордсмены России: Андрей и Мария Леонтьевы, Максим Леонов, Станислав Лыжин, Мария Мельникова, Илья Кашин. Российские пилоты — известная мото- и автогонщица Анастасия Нифонтова, выступающий в кольцевых гонках Виталий Ларионов, популярный дрифтер, участник RDS GP Сергей Кабаргин, иркутский путешественник Алексей Павлин и чемпион Республики Беларусь по ралли-рейдам и джип-триалу Артур Туманов.

Среди участвующих автомобилей преобладала тенденция к освоению новых технологий: на фестиваль приехали три электромобиля, три гибрида и по одной машине с дизельным и бензиновым ДВС. Организатор и правообладатель фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» — компания LAV Racing — сознательно сделала такой выбор.

Все участники за три дня успешно произвели рекордные попытки и показали хорошие результаты на зачётной дистанции 1 км. Зафиксированные данные будут переданы в Российскую автомобильную федерацию для рассмотрения на совете по спорту, после чего организаторы фестиваля ожидают утверждения новых национальных рекордов скорости. Два результата — на максимальную скорость и испытание на дальность хода на одном заряде батареи для электромобиля — будут поданы для фиксации в Книге рекордов России.

Андрей Леонтьев, главный организатор фестиваля, подвёл его итоги.

«Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» прошёл в 11-й раз, пошло второе десятилетие — мы переходим из детства в отрочество. У нас было восемь достойных, красивых машин-участниц, среди которых я хотел бы отметить наше детище. Мы выкатили на лёд первый за последние четыре десятилетия специально созданный автомобиль для дисциплины рекордов скорости. Это, наверное, самое большое достижение 2023 года. Над этой машиной трудились более 150 человек: кто разрабатывал батареи, кто конструировал двигатель, делал шасси и так далее.

Ещё мы шагнули в новое пространство: обеспечить на льду зарядку электромобилей очень непросто, но мы справились. У нас было одновременно пять машин, которые надо заряжать: электромобиль «Сарма», два кроссовера и один минивэн VOYAH, электрическая Tesla. Все они ездили, показывали результаты.

В этом году мы поднялись ещё на одну ступеньку — мы открыли новую дисциплину: дрифт. Этому предшествовала большая подготовительная научная работа: надо было рассчитать, как автомобиль будет входить в вираж, какие расстояния нужны, какие радиусы. В результате появились правила и регламент Российской автомобильной федерации — чтобы каждый, кто владеет гоночным автомобилем, имеет гоночную лицензию и пройдёт техническую инспекцию, смог повторить на своей машине и улучшить результат либо установить новый рекорд в своём классе», — сказал он.

Предварительные результаты фестиваля:

Сергей Кабаргин (Flanker F), дрифт — более 262 км/ч;

Андрей Леонтьев (Jaguar F-Pace), 1 км с хода — более 215 км/ч;

Андрей Леонтьев (Jaguar F-Pace), 1 км с места — более 102 км/ч;

Мария Леонтьева («Сарма»), 1 км с хода — более 135 км/ч;

Станислав Лыжин («Сарма»), 1 км с места — более 91 км/ч;

Артур Туманов (Tesla Model S Plaid), 1 км с хода — более 265 км/ч;

Артур Туманов (Tesla Model S Plaid), 1 км с места — более 126 км/ч;

Алексей Павлин (Toyota Venza), 1 км с хода — более 178 км/ч;

Алексей Павлин (Toyota Venza), 1 км с места — более 89 км/ч;

Виталий Ларионов (VOYAH FREE EVR), 1 км с хода — более 217 км/ч;

Виталий Ларионов (VOYAH FREE EVR), 1 км с места — более 89 км/ч;

Максим Леонов (VOYAH FREE EVR), 1 км с хода — более 194 км/ч;

Илья Кашин (Voyah Free EVR), 1 км с места — более 102 км/ч;

Анастасия Нифонтова (VOYAH DREAM), 1 км с хода — более 184 км/ч;

Анастасия Нифонтова (VOYAH DREAM), 1 км с места — более 108 км/ч;

Виталий Ларионов (VOYAH DREAM), максимальная скорость — более 218 км/ч;

Мария Мельникова, Максим Леонов (VOYAH FREE), испытание на дальность пробега на одном заряде батареи — более 430 км, 8 часов 10 минут.

По правилам фестиваля все заезды проводились на природном льду по специально подготовленной и омологированной Российской автомобильной федерацией (РАФ) дорожке длиной 12 км. Рекордные попытки предпринимались на дистанции 1 км с хода и 1 км с места по регламентам РАФ и FIA. Задачей пилота было проехать дистанцию в обе стороны в течение часа. Среднее арифметическое показанной скорости и становилось его результатом. К заездам в фестивале допускаются как серийные (категория Б), так и специально подготовленные автомобили, соответствующие техническим требованиям РАФ.

Ранее сообщалось, что уникальный электромобиль попытался установить рекорд скорости.