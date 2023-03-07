Уникальный электромобиль попытался установить рекорд скорости

В третий день фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» уникальный электромобиль пилотировали трёхкратная рекордсменка России Мария Леонтьева и двукратный рекордсмен Станислав Лыжин.

Финальный день фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», который проходил в Иркутской области, ознаменовался выездом на гоночную трассу специально созданного для установления рекордов электромобиля.

Это настоящее событие для автоспорта, поскольку в такой дисциплине последние 40 лет использовались серийные или гоночные автомобили. Последний раз специально построенный электромобиль выходил на зачётную дистанцию в 1983 году. С тех пор в дисциплине держится рекорд скорости на 1 км.

Новый электромобиль — полностью российская разработка. Он был сконструирован и построен в Санкт-Петербурге и Иркутске Станиславом Лыжиным и Донатом Корольковым, батареи для него разработали в единичном экземпляре на заводе АО «Энергия» в Ельце, а двигатель поставила компания «Приводная техника», базирующаяся в технополисе «Москва». В основе всего проекта лежали шины Gislaved NordFrost 200, которые производятся на заводе в Калуге. Именно от их размеров и характеристик отталкивались авторы при проектировании этой рекордной техники.

На байкальском льду электромобиль пилотировали трёхкратная рекордсменка России Мария Леонтьева и двукратный рекордсмен Станислав Лыжин. Леонтьева проехала зачётную километровую дистанцию с хода и показала на ней среднюю скорость более 135 км/ч. Лыжин стартовал с места, и средняя скорость у него оказалась более 91 км/ч.

В тот же день свои рекордные попытки предпринял иркутский спортсмен и путешественник Алексей Павлин. На своей гибридной Toyota Venza при старте с хода он показал среднюю скорость более 178 км/ч, а при старте с места — более 89 км/ч. Десятикратный рекордсмен России Максим Леонов в этот раз пилотировал гибридный кроссовер Voyah Free EVR и на зачётной дистанции при старте с хода развил на нём среднюю скорость более 194 км/ч. Все эти достижения претендуют на присвоение статуса национального рекорда. Документы для их регистрации поданы в Российскую автомобильную федерацию, где будут рассмотрены на Совете по спорту.

Полностью электрическая версия Voyah Free в последний день фестиваля приняла участие в испытании на дальность пробега на одном заряде батареи. Пилотировали электрокроссовер Максим Леонов и Мария Мельникова. Сменяя друг друга и двигаясь равномерно со средней скоростью 60 км/ч по закольцованной трассе, они смогли преодолеть более 430 км за 8 часов 10 минут. Российский гонщик Виталий Ларионов попробовал узнать максимальную скорость у гибридного минивэна Voyah Dream — она составила более 218 км/ч. Показанные результаты будут поданы для регистрации в Книгу рекордов России.

Ранее дрифтовый Flanker F дебютировал на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».