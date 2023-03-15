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Источник: Овечкин может пропустить матч с «Рейнджерс» из-за травмы

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы.

У российского хоккеиста травма нижней части тела, сообщает журналист Роман Стаббс в Twitter.

Матч «Вашингтона» с «Нью-Йорк Рейнджерс» пройдёт в ночь с 14 на 15 марта. 

В нынешнем сезоне нападающий забросил 30 шайб и отдал 22 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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