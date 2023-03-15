Титов: Промес проникся Россией, спасибо ему огромное за то, что творит историю в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на новость о том, что нападающий столичной команды Квинси Промес догнал чемпиона СССР в составе красно-белых Юрия Гаврилова по количеству голов.

«Квинси Промес забил 102 мяча. Столько же забил Юрий Гаврилов — легенда советского футбола и нашего великого клуба. А то, что сегодня Промес достиг таких высот, — это прекрасно. И мне бы очень хотелось, чтобы он тоже вошёл в историю «Спартака». Квинси — наш парень, он тоже считает себя русским. Как он говорил: «На поле выходит не десять русских, а одиннадцать. Я — тот одиннадцатый русский». Он проникся нашей страной, Квинси проводит у нас восьмой сезон. Спасибо ему огромное за то, что творит историю в московском «Спартаке», — заявил Титов RT.

Ранее Титов высказался о конкуренции среди футболистов за места в «Спартаке».