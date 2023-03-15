Узнать больше

Титов: Промес проникся Россией, спасибо ему огромное за то, что творит историю в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на новость о том, что нападающий столичной команды Квинси Промес догнал чемпиона СССР в составе красно-белых Юрия Гаврилова по количеству голов.

«Квинси Промес забил 102 мяча. Столько же забил Юрий Гаврилов — легенда советского футбола и нашего великого клуба. А то, что сегодня Промес достиг таких высот, — это прекрасно. И мне бы очень хотелось, чтобы он тоже вошёл в историю «Спартака». Квинси — наш парень, он тоже считает себя русским. Как он говорил: «На поле выходит не десять русских, а одиннадцать. Я — тот одиннадцатый русский». Он проникся нашей страной, Квинси проводит у нас восьмой сезон. Спасибо ему огромное за то, что творит историю в московском «Спартаке», — заявил Титов RT.

Ранее Титов высказался о конкуренции среди футболистов за места в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить