The Sun: посещение Роналду Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» может быть включено в контракт с «Аль-Насром»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может посетить Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».

По информации The Sun, посещение гонки может быть включено в соглашение с клубом из Саудовской Аравии.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Зарплата футболиста составит €200 млн в год без учёта бонусов. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.