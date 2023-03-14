The Sun: посещение Роналду Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» может быть включено в контракт с «Аль-Насром»
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По информации The Sun, посещение гонки может быть включено в соглашение с клубом из Саудовской Аравии.
30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Зарплата футболиста составит €200 млн в год без учёта бонусов. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.