Тарпищев объяснил поражение Касаткиной от Грачёвой на турнире в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла соотечественницу Дарью Касаткину за счёт хорошей нервной системы.

«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачёвой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у неё нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче третьего круга россиянка одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В следующем раунде Грачёва сыграет с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

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