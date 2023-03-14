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Тарпищев объяснил поражение Касаткиной от Грачёвой на турнире в Индиан-Уэллсе

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла соотечественницу Дарью Касаткину за счёт хорошей нервной системы.
Тарпищев объяснил поражение Касаткиной от Грачёвой на турнире в Индиан-Уэллсе
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачёвой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у неё нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче третьего круга россиянка одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В следующем раунде Грачёва сыграет с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Ранее сообщалось, что Чесноков призвал WTA наказывать украинских теннисисток за неспортивное поведение.

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